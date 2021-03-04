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четверг, 04 марта 2021 15:29

Кто в доме хозяин: украинцев спросили о гендерных ролях и стереотипах

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Кто в доме хозяин: украинцев спросили о гендерных ролях и стереотипах
56% опрошенных считают, что в Украине очень редко проявляется неравенство между мужчинами и женщинами. Фото: pixabay.com

В Украине частично сохраняется стереотип, что мужчина руководит на работе, женщина — дома. 64% украинцев заявили, что женщины чаще готовят в их паре, а 56% опрошенных отметили, что домашними делами также чаще занимаются женщины.

32% заявили, что готовят пищу поровну. Еще 40% сказали, что разделяют домашние дела. Относительно воспитания детей половина опрошенных также отметили, что этим занимаются оба супруга, о чем свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг". 41% респондентов утверждают, что это чаще делает женщина.

"По сравнению с 2015-м выросло количество тех, кто утверждает, что больше зарабатывает мужчина. До прошлого года наблюдалась обратная тенденция. Домашние дела благодаря развитию технологий и бытовых сервисов требуют с каждым годом все меньше времени, а новая норма маскулинности предполагает, что отец больше включен в процесс воспитания, а не только является добытчиком в семье", — объясняют в социологической группе.

75% согласились, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. 45% говорят, что возможности в сфере оплаты труда одинаковы у женщин и у мужчин, в то же время столько же считают, что у мужчин здесь больше возможностей. О женщинах так думают лишь 7% украинцев. Еще 63% отметили, что в их паре нет четкой роли главы и они совместно решают дела. О том, что главой семьи является мужчина, сказали 21% респондентов. Женщина главная у 14% семей. Относительно карьерного роста 50% считают, что у мужчин и женщин одинаковые возможности. Несмотря на это, 34% заявили, что у мужчин есть преимущества в построении карьеры. То, что у женщин есть карьерные преимущества, считают 12%.

56% опрошенных считают, что в Украине редко проявляется неравенство между мужчинами и женщинами. Зато 35% убеждены, что неравенство довольно распространено. Такое мнение чаще встречается среди женщин.

Больше всего респонденты не соглашались с тезисами, что женщина должна слушаться мужа, что роль домохозяйки — полноценная реализация для женщины, а мужчины обычно умнее их.

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Среднемесячная зарплата женщин в 3-м квартале 2020-го составляет 10 409 грн, что составляет 78% зарплаты мужчин - 13 338 грн. Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше.

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04
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