Кто празднует День Ангела 19 июня: оригинальные поздравления для именинников

Имя Сюзанна означает "белая лилия". Фото: unsplash.com

Сегодня празднуют День Ангела люди, которые носят имена Виссарион, Илларион, Сюзанна и Фекла.

Если вы выбираете имя для ребенка,Gazeta.ua объясняет значение имен. Если у вас есть знакомые именинников, не забудьте их поздравить.

Происхождение мужского имени Виссарион дискуссионно. По одним данным, с греческого языка оно переводится дословно как "житель леса", или "лесной". По другим, имеет семитские корни и дословно означает "дающий жизнь некоторым людям".

Мужское имя Илларион образовано от древнегреческого имени Хиларион, которое происходит от слова хиларос - "радостный, веселый".

Поздравление для Иллариона

Достоин короны, достоин и трона -

Все это твердим мы про Иллариона.

Он правила чтит, соблюдает закон,

Прими поздравленья, прими наш поклон.

Бесстрашный и смелый наш Илларион,

Преграды смети, одолей Рубикон,

Будь молод, любим, обожаем, силен,

К победе приди, храбрый Илларион!

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Женское имя Сюзанна (Сусанна) имеет древнееврейские корни и происходит от имени Шошана, что дословно означает "белая лилия".

Поздравление для Сюзанны

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел Хранитель приснится

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок

Прими его с чистой душой.

Сюзанна, пусть день будет ярок,

А счастье - всегда с тобой!

Женское имя Фекла происходит от древнегреческого имени Теоклея, состоящего из двух корней: теос - "бог", "и клеос - "слава". Поэтому имя дословно означает "божья слава", или "прославляющая Бога".

19 июня, по православному именослову, молитвенно почитают память проповедника Виссариона, чудотворца Египетского, умершего в IV веке; проповедника Иллариона Нового, ушедшего в мир иной в 845 году, и преподобномучениц дев Ахелаи, Феклы и Сусанны, преставившихся в 293 году. В 2021 году на 19 июня приходится также Троицкая родительская поминальная суббота.