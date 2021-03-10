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среда, 10 марта 2021 16:10

Кто почувствует себя любимцем судьбы - астролог назвала знаки

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Кто почувствует себя любимцем судьбы - астролог назвала знаки
Болезни отступят. Почувствуете прилив сил и энергии. Фото: pixabay.com

10 марта будут беспокоить дела, которые не можете довести до ума. Зря волнуетесь и не спите ночью. Успех на вашей стороне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хватит нарушать режим питания и сна, - говорит астролог. - Диета пагубно повлияет на желудок. Обращаться к стоматологу и офтальмолога лучше после обеда. Настроение будут портить мелочи. Неосторожно брошенное слово от окружающих может доводить до слез. Держите под рукой успокоительное. Стоит лечить затяжные кашель и насморк. Любимцами судьбы себя почувствуют Тельцы, Весы и Скорпионы. Болезни отступят. Почувствуете прилив сил и энергии".

Овен

Повышение артериального давления может спровоцировать капиллярные кровоизлияния. Контролируйте самочувствие во время занятий спортом.

Телец

Поддержать хорошее самочувствие помогут плавание и контрастный душ. Не допускайте обезвоживания организма. Пейте чаи из целебных трав.

Близнецы

Не засиживайтесь долго на одном месте. Давайте мышцам возможность двигаться. Тогда не будет так сильно ощущаться слабость в конце дня.

Рак

Ухудшится состояние больных варикозным расширением вен. Заранее позаботьтесь о профилактике обострения заболевания. Операции на ногах нельзя проводить.

Лев

Причиной появления горечи во рту могут стать спазмы желчегонных протоков. Откажитесь от жирных и жареных блюд. Примите горячую ванну. Старайтесь меньше нервничать.

Дева

Результаты анализов через некоторое время потребуют проверки. Существует высокая вероятность ошибки. С началом нового курса лечения не торопитесь.

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Весы

Хорошо разогревайте тело перед началом интенсивных тренировок. Защитите суставы и связки от возможности повторного повреждения.

Скорпион

Не употребляйте тонизирующих препаратов. Уделите особое внимание полноценному отдыху после рабочего дня. Ищите эффективные способы релаксации.

Стрелец

Поддержите иммунитет. Берегитесь сквозняков. Возможно повторное заболевание гриппом или простудой.

Козерог

Не допускайте обезвоживания. Ускоряются процессы старения кожи. Пейте чистую воду. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

Водолей

После перенесенных простудных заболеваний проведите полноценный курс восстановительной терапии. Включайтесь в работу постепенно.

Рыбы

Будут беспокоить признаки вегето-сосудистой дистонии. Возможно кислородное голодание мозга. Активизируйте мозговое кровоснабжение.

Астролог дала впечатляющий прогноз на 10 марта. Ее гороскоп никого не оставит равнодушным.

Автор: Gazeta.ua
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