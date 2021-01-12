Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января

Будет иметь Новолуние. Самое время продумать свои планы до конца зимы. Фото: pixabay.com

13 января нормальный диалог с окружающим не состоять. Ваши слова попытаются использовать против вас. Устраивать личную жизнь в это время не стоит. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будет иметь Новолуние, - говорит астрологиня. - Самое время продумать свои планы до конца зимы. Не спешите действовать. Этот день не подходит для старта новых проектов. Люди будут слишком разговорчивыми. Хорошо будут вестись дискуссии, находиться конструктивные решения при коллективного обсуждения проблем. Удачно пройдут литературные и творческие вечера. Самое время приобрести компьютер, офисную технику, средства связи. Они будут долго и хорошо служить. Овны, Девы и Рыбы имеют шанс разбогатеть".

Овен

Ожидается приход денег. Задержитесь на работе. Вечером будет больше шансов хорошо заработать. Пользуйтесь советами специалистов по финансовым вопросам.

Телец

Поделитесь с милыми своими сомнениями и тревогами. Это будет для них проявлением вашего доверия. В результате улучшатся отношения.

Близнецы

В конце дня вы можете недосчитаться заметной суммы денег. Обычные хозяйственные закупки обойдутся на этот раз дороже. Следите за изменениями цен на рынке.

Рак

Подвергаться печальном настроению не стоит. Даже если возникли недоразумения между вами и любимыми. Не теряйте вдохновения.

Лев

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Дева

В трудный момент положитесь на опыт старших друзей. Они могут стать советчиками и посредниками.

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Весы

Основной источник дохода не обеспечит в полной мере ваших потребностей. Сократите расходы. Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым.

Скорпион

Попробуйте найти общий язык с родителями своих любимых. Их советы позволят вам предупредить возможные проблемы в супружеской жизни.

Стрелец

Деньги будут быстро всплывать. На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Козерог

Вы с партнерами не будете уступать друг другу. Поэтому большинство домашних дел начнет тормозиться. Разделите обязанности. Вместе будете отдыхать.

Водолей

Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Проявляйте настойчивость в этом. Тогда не придется жаловаться на размер заработка.

Рыбы

Вы не будете замечать знаков внимания партнеров, чем рискуете испортить им настроение. Посвятите вечер дружелюбным общению с милыми.

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