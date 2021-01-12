Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января

 
Ексклюзивы
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1440
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Просмотров: 405
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 765
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 306
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 378
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 603
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1431
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2277
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1026
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3888
Фото
Все фото
6
5
12
3
4
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
&quot;Пол года ждала разрешения на работу&quot; - украинка о переезде в США
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
Мода на маски: креативное соблюдения карантина на улицах Киева
Мода на маски: креативное соблюдения карантина на улицах Киева
В зоопарке пополнение: родились камерунские овцы
В зоопарке пополнение: родились камерунские овцы
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1440
"В РФ людей любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ людей любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 288
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 306
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 297
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1179
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 07:00

Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января

  Комментировать
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Будет иметь Новолуние. Самое время продумать свои планы до конца зимы. Фото: pixabay.com

13 января нормальный диалог с окружающим не состоять. Ваши слова попытаются использовать против вас. Устраивать личную жизнь в это время не стоит. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будет иметь Новолуние, - говорит астрологиня. - Самое время продумать свои планы до конца зимы. Не спешите действовать. Этот день не подходит для старта новых проектов. Люди будут слишком разговорчивыми. Хорошо будут вестись дискуссии, находиться конструктивные решения при коллективного обсуждения проблем. Удачно пройдут литературные и творческие вечера. Самое время приобрести компьютер, офисную технику, средства связи. Они будут долго и хорошо служить. Овны, Девы и Рыбы имеют шанс разбогатеть".

Овен

Ожидается приход денег. Задержитесь на работе. Вечером будет больше шансов хорошо заработать. Пользуйтесь советами специалистов по финансовым вопросам.

Телец

Поделитесь с милыми своими сомнениями и тревогами. Это будет для них проявлением вашего доверия. В результате улучшатся отношения.

Близнецы

В конце дня вы можете недосчитаться заметной суммы денег. Обычные хозяйственные закупки обойдутся на этот раз дороже. Следите за изменениями цен на рынке.

Рак

Подвергаться печальном настроению не стоит. Даже если возникли недоразумения между вами и любимыми. Не теряйте вдохновения.

Лев

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Дева

В трудный момент положитесь на опыт старших друзей. Они могут стать советчиками и посредниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Время накануне новолуния - что магического нам готовит 12 января

Весы

Основной источник дохода не обеспечит в полной мере ваших потребностей. Сократите расходы. Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым.

Скорпион

Попробуйте найти общий язык с родителями своих любимых. Их советы позволят вам предупредить возможные проблемы в супружеской жизни.

Стрелец

Деньги будут быстро всплывать. На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Козерог

Вы с партнерами не будете уступать друг другу. Поэтому большинство домашних дел начнет тормозиться. Разделите обязанности. Вместе будете отдыхать.

Водолей

Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Проявляйте настойчивость в этом. Тогда не придется жаловаться на размер заработка.

Рыбы

Вы не будете замечать знаков внимания партнеров, чем рискуете испортить им настроение. Посвятите вечер дружелюбным общению с милыми.

Астрологиня рассказала, что надо есть, чтобы чувствовать себя здоровыми.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Круизный лайнер сел на мель - погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 17064
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 10989
Посмотрел &quot;Квартал&quot; на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин 3 Просмотров: 9657
По городу гуляла голая и босая женщина
По городу гуляла голая и босая женщина
 Просмотров: 9361
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 2 Просмотров: 9135
Общество
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
6
 Просмотров: 270
Сообщили количество украинцев, которые в прошлом году получили "карту поляка"
Сообщили количество украинцев, которые в прошлом году получили "карту поляка" Просмотров: 252
Вакцина от коронавируса, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Вакцина от коронавируса, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование Просмотров: 207
В Минкульте выступили против продления локдауна
В Минкульте выступили против продления локдауна Просмотров: 45
Сколько украинцев погибли в ДТП в 2020 году
Сколько украинцев погибли в ДТП в 2020 году Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 54795
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть