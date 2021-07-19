Кто будет здоровее во второй половине года - прогноз астролога

Находите вечером способ расслабиться. Бессонница и нервное истощение скажутся на самочувствии. Фото: pixabay.com

20 июля не стоит увлекаться новыми фармпрепаратами. Излечивая одно заболевание, спровоцируете другое. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внимания требуют кожа и волосы, - говорит астролог. - Во вторник стоит менять шампунь, подбирать новый крем для тела и лица. Следите за работой сердца во время тренировок. Подождите с окрашиванием волос. Улучшить состояние попробуйте с помощью питательных масок. Находите вечером способ расслабиться. Бессонница и нервное истощение скажутся на самочувствии. Не пора отправляться к мануальному терапевту. Во второй половине года здоровее себя будут чувствовать Овны, Тельцы и Раки. Купите абонемент в бассейн, посетите тренажерный зал".

Овен

Поддержать хорошее самочувствие помогут плавание и контрастный душ. Не допускайте обезвоживания организма. Пейте чаи из целебных трав.

Телец

Будут беспокоить признаки вегето-сосудистой дистонии. Возможно кислородное голодание мозга. Активизируйте мозговое кровоснабжение.

Близнецы

Ухудшится состояние больных варикозным расширением вен. Заранее позаботьтесь о профилактике обострения заболевания. Операции на ногах нельзя проводить.

Рак

После перенесенных простудных заболеваний проведите полноценный курс восстановительной терапии. Включайтесь в работу постепенно. Возможно головокружение.

Лев

Не засиживайтесь долго на одном месте. Давайте мышцам возможность двигаться. Тогда не будет так сильно ощущаться слабость в конце дня.

Дева

Повышение артериального давления может спровоцировать капиллярные кровоизлияния. Контролируйте самочувствие во время занятий спортом.

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Весы

Хорошо разогревайте тело перед началом интенсивных тренировок. Защитите суставы и связки от возможности повторного повреждения.

Скорпион

Причиной появления горечи во рту могут стать спазмы желчегонных протоков. Откажитесь от жирных и жареных блюд. Примите горячую ванну. Старайтесь меньше нервничать.

Стрелец

Не употребляйте тонизирующих препаратов. Уделите особое внимание полноценному отдыху после рабочего дня. Ищите эффективные способы релаксации.

Козерог

Не допускайте обезвоживания тканей тела. Ускоряются процессы старения кожных покровов. Пейте чистую воду. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

Водолей

Поддержите свой иммунитет. Берегитесь сквозняков. Возможно повторное заболевание гриппом или простудой.

Рыбы

Результаты анализов через некоторое время потребуют проверки. Существует высокая вероятность ошибки. С началом нового курса лечения не торопитесь.

Астролог сделала прогноз на 20 июля и рассказала, в чьи двери постучит невиданный успех.