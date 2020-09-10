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четверг, 10 сентября 2020 21:13

КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности НАБУ

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КСУ перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности НАБУ
Ликвидация антикоррупционных органов в Украине приведет к внутриполитическим изменений и вызовет острую международно-правовую реакцию - Вениславский. Фото: Reuters

Конституционный суд Украины по делу о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Об этом сообщает пресс служба КСУ.

"После признания Большой палатой Суда исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания завершенным Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия Решения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по мнению авторов ходатайства, подчинение Национального бюро Президенту Украины является проявлением непосредственного вмешательства в систему органов исполнительной власти, что может привести к постепенной и завуалированной изменения баланса власти.

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"Объем и пределы полномочий Президента Украины определяются исключительно Конституцией Украины и не могут быть расширены законом или иными нормативными актами. Одновременно, народные депутаты Украины утверждают, что оспариваемые нормы закона не соответствуют принципу самостоятельности органов законодательной и исполнительной власти в осуществлении возложенных на них полномочий как фундаментальной основы конституционного строя в стране и нарушают основы правового порядка в Украине", - говорится в сообщении.

Также судья-докладчик сообщил, что судом направлено обращение о выражении позиции относительно вопросов, затронутых в конституционном представлении, Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору, премьер-министру Украины и комитетам ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, правовой политики, правоохранительной деятельности.

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский сообщил, что ликвидация антикоррупционных органов в Украине приведет к внутриполитическим изменений и вызовет острую международно-правовую реакцию.

В Министерстве здравоохранения отреагировали на решение КСУ о неконституционности некоторых ограничений в стране во время карантина. Решение не касается Минздраве.

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