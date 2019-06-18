Крымский бизнес: журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников

Журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников. Фото: InVenture

Журналисты выявили незаконную торговую деятельность в оккупированном Крыму компании UBC Group – одного из мировых лидеров в производстве холодильных шкафов.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона", передает 112.ua.

Согласно расследованию, главный завод компании "Укснаб" до сих пор работает в Крыму, и один из исполнительных руководителей UBC Group Евгений Варва публично заявлял, что закрывать его никто не планирует. Следует отметить, что компания акцентирует внимание на международной торговле, соответственно, ее продукция идет не только в Россию.

До этого журналист Сергей Иванов рассказал в своей статье о том, как UBC Group использует фейковое предприятие в РФ, чтобы реализовывать свою продукцию, произведенную в Крыму, за границу. По его подсчетам, доход от торговли крымским оборудованием, исчисляется сотнями миллионов гривен, причем большое количество холодильников закупают украинские торговые марки. Он сделал допущение, что иностранные компании понимают, что оборудование произведено на оккупированной территории, но предпочитают игнорировать этот факт, вопреки украинским и европейским санкциям.

Следует также заметить, что многие компании называют UBC монополистом на рынке, и этим можно объяснить их позицию. Однако в Украине еще работают луцкий "Модерн-Экспо", харьковский "Росс" и житомирская Juka, которые также выпускают холодильные шкафы.

"Мы намерены обратиться к европейским офисам производителей-партнеров UBC с просьбой прокомментировать факты закупок оборудования крымского производства. Мы обязательно ознакомим вас с их ответами", - отмечается в материале.