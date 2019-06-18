Крымский бизнес: журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 594
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3627
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1278
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7362
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1863
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3636
Фото
Все фото
12
15
4
5
5
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе
Зеленский обсудит с Меркель войну на Донбассе
В список &quot;Слуги народа&quot; попала жена люстрированного прокурора
В список "Слуги народа" попала жена люстрированного прокурора
Вежливость канадцев сложно &quot;переплюнуть&quot;, - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
Вежливость канадцев сложно "переплюнуть", - украинец рассказал о жизни и обучения за рубежом
Видео
Все видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
В Киеве проведут акцию против Марша равенства
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1926
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3114
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5418
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 225
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
вторник, 18 июня 2019 22:17

Крымский бизнес: журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников

  Комментировать
Крымский бизнес: журналисты рассказали о &quot;схемах&quot; крупного производителя холодильников
Журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников. Фото: InVenture

Журналисты выявили незаконную торговую деятельность в оккупированном Крыму компании UBC Group – одного из мировых лидеров в производстве холодильных шкафов.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Деньги или санкции: как мировые бренды покупают крымское оборудование в обход закона", передает 112.ua.

Согласно расследованию, главный завод компании "Укснаб" до сих пор работает в Крыму, и один из исполнительных руководителей UBC Group Евгений Варва публично заявлял, что закрывать его никто не планирует. Следует отметить, что компания акцентирует внимание на международной торговле, соответственно, ее продукция идет не только в Россию.

До этого журналист Сергей Иванов рассказал в своей статье о том, как UBC Group использует фейковое предприятие в РФ, чтобы реализовывать свою продукцию, произведенную в Крыму, за границу. По его подсчетам, доход от торговли крымским оборудованием, исчисляется сотнями миллионов гривен, причем большое количество холодильников закупают украинские торговые марки. Он сделал допущение, что иностранные компании понимают, что оборудование произведено на оккупированной территории, но предпочитают игнорировать этот факт, вопреки украинским и европейским санкциям.

Следует также заметить, что многие компании называют UBC монополистом на рынке, и этим можно объяснить их позицию. Однако в Украине еще работают луцкий "Модерн-Экспо", харьковский "Росс" и житомирская Juka, которые также выпускают холодильные шкафы.

"Мы намерены обратиться к европейским офисам производителей-партнеров UBC с просьбой прокомментировать факты закупок оборудования крымского производства. Мы обязательно ознакомим вас с их ответами", - отмечается в материале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крымский бизнес: журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 77019
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 60872
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 46762
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 4 Просмотров: 26002
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 21286
Общество
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
ЦИК зарегистрировала почти 600 кандидатов в депутаты
ЦИК зарегистрировала почти 600 кандидатов в депутаты Просмотров: 36
Правоохранители ликвидировали бордель
Правоохранители ликвидировали бордель Просмотров: 468
"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе
"Скорая" сбила ребенка на пешеходном переходе Просмотров: 495
У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс
У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс 1 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
24
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
19
У каких партий больше шансов попасть в Раду
13
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
4
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 40228
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua