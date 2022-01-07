Крымчанку, ехавшую на конкурс красоты от России, не пустили в США

Крымчанка, которую не пустили в США, позиционирует себя как "Мисис Крым Мир".Фото: instagramm: boon_anna08

Крымчанке Анне Малоземовой, которая хотела принять участие в "Mrs. World" от России, США отказали в визе.

Об этом она написала в Instagram.

"К сожалению, из-за визовых ограничений между нашими странами я не смогу принять участие в конкурсе в этом году", - отметила она в сообщении.

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Кроме того, Малоземова отметила, что ей дали возможность принять участие в конкурсе уже в следующем году.

О непредоставлении визы написала в Facebook и организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль.

"Самый известный конкурс красоты для замужних леди MRS. WORLD уже на старте. Прекрасные представительницы своих стран совсем скоро встретятся в Лас-Вегасе и будут бороться за главную корону мира! Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к нашему глубокому сожалению, не сможет присоединиться к них, - говорится в сообщении.

В Украину не пустили российскую модель, 21-летнюю Элину Бурлакову, много раз посещавшую временно оккупированный Крым. Модели запретили въезд в Украину на три года. И оштрафовали за админправонарушение.