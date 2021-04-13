Критическая точка. В Европе от Covid-19 умерло уже миллион человек

От коронавируса умерло уже миллион. Фото: Reuters

В Европе число погибших от коронавируса достигло миллион человек.

Всего за время пандемии число погибших превысило 2,9 млн человек, пишет France24.

Число погибших в 52 европейских странах достигло 1 000 288 человек.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове заявила, что мир находится в критической точке пандемии.

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В мире 7 недель подряд растет число заражений коронавирусом. Количество летальных случаев увеличивалось в течение 4 недель.