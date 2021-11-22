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понедельник, 22 ноября 2021 14:34

"Кричат: "У нас папа горит и дом" - глухонемому Геннадию Майстренко на лечение тяжелых ожогов нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Любовью Майстренко
  55-летний Геннадий Майстренко из Самгородка Черкасской области находится в тяжелом состоянии в областном ожоговом центре. У него обгорело более 30% нижней части тела. На лечение требуется помощь.
55-летний Геннадий Майстренко из Самгородка Черкасской области находится в тяжелом состоянии в областном ожоговом центре. У него обгорело более 30% нижней части тела. На лечение требуется помощь.

55-летний Геннадий Майстренко из Самгородка Черкасской области находится в областном ожоговом центре. У него обгорело более 30% нижней части тела. Мужчина перенес операцию. Находится в тяжелом состоянии. На лечение требуется помощь.

"Это произошло 14 ноября. Приблизительно в восемь вечера Геннадий растапливал дома твердотопливный котел, - рассказывает Gazeta.ua мать Любовь Майстренко. - Как и что произошло в кочегарке, никто не видел. Звать на помощь сын не может, потому что глухонемой с детства. Невестка была дома. Она тоже глухонемая".

Геннадия нашли его 7-летний и 9-летний сыновья.

"Дети прибежали ко мне босые. Кричат: "У нас папа горит и дом". Я схватила ведро воды и к ним, - вспоминает соседка Людмила Санжаровская. - Геннадий уже лежал на веранде. На нем горели остатки брюк и дошло до свитера. Я быстро вылила на него воду. Вызвала скорую помощь. Медики были шокированы увиденным. Прежде чем госпитализировать, капали обезболивающее и сбивали давление, потому что было 240 на 140. А потом повезли в Смелу. Но у Геннадия не было договора с семейным врачом. Поэтому в ожоговый центр его перевезли только на следующий день, когда мы с соседкой оформили документы. В магазине нашего села собирают средства на его спасение".

Геннадию сделали операцию по удалению омертвевшей ткани. Он в тяжелом состоянии.

"У сына 32 процента ожогов. Начали отказывать почки. Спасибо врачу Владимиру Яковлевичу Красюку, он оперировал сына. Говорит, состояние Геннадия тяжелое и лечение будет долгим. Нужны немалые деньги. Я живу у дочери в Австралии. Переехала сюда из-за астмы. Лечусь по кардиологии. Живем с дочерью и внучкой на зарплату Лили. Есть кредиты. Что смогли - отправили в Украину, но этого недостаточно. Разместили еще информацию в местных газетах. Просим помощи у небезразличных людей".

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Реквизиты для помощи:
карточка ПриватБанка за № 4149 4991 5661 0352 (двоюродная сестра Геннадия Майстренко Кучеренко Светлана Васильевна).

Автор: Любовь Карнарук
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