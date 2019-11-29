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пятница, 29 ноября 2019 13:32

"Крестному отцу контрабанды" Альперину попросили вызвать скорую помощь в суд

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&quot;Крестному отцу контрабанды&quot; Альперину попросили вызвать скорую помощь в суд
Суд над Альпериным до сих пор не начался. Фото: РБК

Адвокат бизнесмена Вадима Альперина попросил во время заседания Высшего антикоррупционного суда вызвать скорую помощь.

Заседание перенесли на 14.00, сообщает "Украинская правда".

"По украинской традиции, во время избрания меры пресечения фигуранту коррупционного преступления, у него появляются болезни. Адвокат вызвать скорую", - сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter.

Заседание началось в 12.00. Суд сразу ушел на перерыв в 40 минут, потому что второй адвокат Альперина находился на другом суде. Она защищает экс-депутата Сергея Пашинского в Печерском райсуде.

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По состоянию на 13.00 адвокат не явился, поэтому судья еще раз объявила перерыв с учетом обеденного перерыва до 14.00.

Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды".

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