"Крестному отцу контрабанды" Альперину избрали меру пресечения

Бизнесмену Вадиму Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 70 млн грн.
Соответствующее решение в пятницу, 29 ноября, принял Высший антикоррупционный суд Украины, передает Центр противодействия коррупции в Telegram.
В случае внесения залога Альперин должен носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, не покидать место жительства и появляться по первому требованию правоохранителей.
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В то же время адвокат бизнесмена заявил, что меру пресечения скорее всего будут обжаловать.
Бизнесмена Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных незаконных схем на таможне.
По версии следователей, Альперин является главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.
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