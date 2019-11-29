"Крестному отцу контрабанды" Альперину избрали меру пресечения

Альперина отправили под стражу на два месяца. Фото: ТСН.ua

Бизнесмену Вадиму Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 70 млн грн.

Соответствующее решение в пятницу, 29 ноября, принял Высший антикоррупционный суд Украины, передает Центр противодействия коррупции в Telegram.

В случае внесения залога Альперин должен носить электронный браслет, сдать загранпаспорт, не покидать место жительства и появляться по первому требованию правоохранителей.

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В то же время адвокат бизнесмена заявил, что меру пресечения скорее всего будут обжаловать.

Бизнесмена Вадима Альперина задержали по подозрению в организации масштабных незаконных схем на таможне. По версии следователей, Альперин является главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.