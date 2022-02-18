Кремлевского пропагандиста Киселева внесли в "черный список" Минкульта

Российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева внесли в "Черный список" Минкульта. Фото: скриншот с видео

Российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Приказ подготовлен на основании решения Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию от 10.02.2022, сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

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"Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В МКИП напомнили, что вносят изменения в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев отметился очередным фейком. В своем выпуске новостей он упомянул о посягательствах нацистской Германии на Крым во времена Второй мировой. Утверждал, что после войны ФРГ разрешила носить награду участника крымской кампании Вермахта как знак особого уважения.