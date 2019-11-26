Кремль пытается давить на Нафтогаз через президента Зеленского - эксперт

Андриан Прокип: если Зеленский примет решение менять формат отношений с Москвой и идти на уступки в газовом вопросе, Нафтогаз может отказаться выполнять его требования. Фото: Главред

Для Газпрома и Кремля критически важно обеспечить транзит через территорию Украины на их условиях.

Пр этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Речь идет об отказе от долгосрочных контрактов. Заключение договоров где-то на год или два и на те объемы, которые нужны россиянам, пока они не достроят "Северный поток-2". Сейчас украинская сторона отказывается от такого сценария. Поэтому Кремль пытается влиять на Нафтогаз уже прямо через президента Зеленского. Хотят перевести газовые переговоры в формат личного общения двух президентов. Или в пакетные договоренности на базе Нормандского саммита. Это - негативный сценарий для Украины. Ведь потеряем поддержку Европейской комиссии, которая сейчас благосклонна к позиции Киева в рамках газовых встреч "Украина-Россия-ЕС", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике – эксперт

По его словам, также Путин ставил вопрос о прямых поставках газа из РФ.

"Сейчас покупаем реверсом из Европы. Россияне пытаются соблазнить нас скидкой. Однако это - манипуляция, которая присутствовала и в Харьковских газовых договоренностях.

По законодательству президент не может повлиять на газовые контакты между Украиной и Россией. Но сейчас имеем ситуацию, когда Зеленский может давить на правительство и руководство Нафтогаза. Он полностью принимает повестку, что транслируется обществу и другим органам власти. Однако, если он таки примет решение менять формат отношений с Москвой и идти на уступки по газовому вопросу, Нафтогаз может отказаться выполнять его требования. Часть Кабмина тоже может выступить публично против. Это может привести к определенному политическому кризису в стране. Еще одним игроком в этой ситуации является Европейский Союз. Если Киев и Москва не достигнут договоренностей до 1 января 2020 года, могут быть перебои с поставками топлива в страны ЕС. В таким условиях на украинское руководство начнет давить не только Путин, но и Запад", - добавляет Андриан Прокип.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсуждали возвращение Россией украинских кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе и газовые вопросы, сообщают в Офисе президента Зеленского.