Кремль планирует взять под контроль всю продовольственную отрасль Украины

Опубликовали план оккупантов по взятию Украины под контроль. Фото: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал план оккупантов по взятию Украины под контроль.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Россия планирует ввести карточную систему распределения продовольственных товаров для населения. Взять под охрану торговые центры, продовольственные базы, элеваторы, затем национализировать их. Временно заморозить цены на сельскохозяйственные и продовольственные товары. Взять под контроль посевную кампанию", - говорится в сообщении.

Оккупанты стремятся максимально ограничить и контролировать продовольственные потребности населения Украины, а еще планируют зарабатывать на украинцах, благодаря проведению национализации объектов торговли.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.