Кремль планирует "денацифицировать" украинскую систему образования

В планах врага уничтожение учебной украинской литературы и образования.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на перехваченные сообществом InformNapalm данные.

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Отмечается, что РФ планирует:

- уничтожить учебную литературу, искажающую историю или пропагандирующую нацизм и русофобию;

- восстановить обязательное преподавание русского языка и литературы в школах;

- провести курсы подготовки школьных преподавателей гуманитарных дисциплин с увольнением тех, кто отказывается их проходить;

- увеличить квоты приёма российскими вузами абитуриентов из Украины;

- предоставить русскому языку статус государственного.

"Враг стремится именно "денацифицировать систему образования". Не перестроить и даже не интегрировать в собственную. То есть Путин стремится зомбировать наших детей в школах, а затем "похищать" в вузы РФ для ассимиляции. Анализируя планы Кремля, убеждаемся: украинцы понимают, что развязанная Путиным война - это не борьба против России, это борьба за будущее Украины", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.