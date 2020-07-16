Кравчука наградили орденом Ярослава Мудрого

В четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский в честь 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете отметил государственными наградами первого президента Украины Леонида Кравчука и нескольких народных депутатов предыдущих созывов.

Награды присвоены "за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины". Об этом сообщается в указу, который опубликовали на сайте Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский наградил первого президента Леонида Кравчука орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Таким образом, он стал одним из немногих полных кавалеров этого ордена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинский язык - основа государства. Кто против этого - преступник" - выступление Юхновского подняло Раду

Народный депутат Совета I, II и IV созывов Николая Поровского наградили орденом Свободы. Народный депутат I, III - VI, VIII созывов Анатолий Матвиенко награжден тем же орденом (посмертно).

Нардепов I созыва ВРУ Александра Барабаша президент наградил орденом За заслуги I степени, Мирослава Мотюка - орденом За заслуги III степени.

Сегодня, 16 июля, Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. В связи с этим сегодня Верховная Рада проводит торжественное заседание.