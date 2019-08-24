Кравчук рассказал, каким видит будущее Украины при Зеленском

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью ObozTV, что Украина сможет преодолеть бедность и войну, несмотря на "рагульские разговоры" президента РФ Владимира Путина. Кравчук отметил, что видит будущее нашей страны очень сложным.

"Кризис экономический – системный, политический – системный, война на Донбассе, аннексированный Крым… Украина стала самой бедной страной Европы, коррупция пронизала все слои политической власти и не только. Вдобавок к этому – незащищенность человека, потеря веры в будущее", – перечислил первый президент.

Однако Кравчук отметил, что верит, что наша страна преодолеет весь это негатив.

"Украина все-таки живет 28 лет, вопреки всем рагульским разговорам, что она не выдержит, что это случайное государство, как заявил президент России Путин. Живет Украина, строится, хотя могла бы жить лучше и строиться лучше", – подчеркнул он.

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"О cоциальном равенстве, говорить рано: депутаты и чиновники работают по одной схеме – сначала миллиарды себе, а что останется, то людям. Поэтому Революция достоинства, чтобы там не говорили, напрасной не была", - говорит Леонид Кравчук.