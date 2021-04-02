Кравчук рассказал, как чувствует себя после вакцинации от Covid-19

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук через неделю после вакцинации от Covid-19 чувствует себя нормально и не испытывает побочных действий препарата.

"Это уже восьмой день, как я вакцинировался ... пока нет никаких симптомов, которые бы тревожили меня, температуры не было даже после вакцинации сразу, не было изменения давления или других некомфортных вещей, я чувствую себя нормально", - сказал Кравчук во время программы "Свобода слова Савика Шустера".

Кравчук вакцинировался 25 марта от коронавируса препаратом Covishield.

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23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против коронавируса Covishield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Вакцинация от коронавируса, согласно Национальному плану прививки, будет проводиться в пять этапов.