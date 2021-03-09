"Красные" Черновцы возобновляют работу крупнейшего рынка в городе

Около 50 представителей малого бизнеса устроили сегодня пикет. Фото: pixabay.com

В Черновцах возобновят работу крупнейшего рынка города несмотря на то, что его внесли в красную зону эпидемиологической опасности.

Речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка, заявил городской голова Роман Кличук на акции протеста местных предпринимателей. По его словам, на прошлой неделе мэрия просила разъяснить, распространяются ли ограничения красной зоны на рынки смешанного типа.

"Поскольку от области мы не получили разъяснений, 10 марта Калиновский рынок откроют", - сказал Кличук.

Около 50 представителей малого бизнеса устроили сегодня пикет под стенами Черновицкого горсовета с требованием ослабить карантинные ограничения.

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Кабмин вернул адаптивный карантин. Черновицкая область попала в красную зону с 1 марта. Запрещено обслуживание посетителей в ресторанах, закрыты развлекательные заведения, кинотеатры, театры, непродовольственные магазины, рынки, ТРЦ и спортзалы.