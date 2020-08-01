"Красная зона" отменяется: Луцк отказывается усиливать карантин

В Луцке отказались усиливать карантин. Фото: Волынское Агентство Расследований

Городской совет включенного в "красную зону" Луцка не будет принимать решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений.

Поскольку резкого увеличения заболеваемости в Луцке не наблюдали, а потому в горсовете не понимают истинные мотивы такого решения. Об этом в Facebook сообщил советник мэра Игорь Полищук.

"Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - заявил чиновник.

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Он пояснил, что "красный уровень" предусматривает приостановление общественного транспорта, закрытие детских садов, учреждений общественного питания, гостиниц и тому подобное. А это приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и еще большие недопоступления в городской бюджет.

"Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране", - подчеркнул чиновник.

С 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина: регионы будут находиться в "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах. То, в какой зоне будет находиться область, будет зависеть от распространения коронавируса в том или ином населенном пункте области.