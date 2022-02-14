"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности

Украинцы смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 наличными.

Граждане, не имеющие смартфонов и не пользующиеся приложением "Дія", смогут подать обращение уже весной, говорится в постановлении Кабмина.

"Альтернативный режим выдачи средств будут реализовывать с апреля по сентябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

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Над механизмом уже начали работать в Министерстве цифровой трансформации.

Кабинет министров также продлил сроки использования денег за вакцинацию с четырех до девяти месяцев.

Вакцинированные лица старше 60 лет с 14 февраля смогут платить за коммунальные услуги деньгами "єПідтримки". А украинцы от 14 лет получили возможность подписаться на печатные издания на Укрпочте.

Кабинет Министров приобщил подписку на печатные СМИ в перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства с банковской карты в рамках программы "єПідтримка". Напоминаем, вы можете потратить "ковидную" 1 тыс. грн на подписку на "Газету по-украински" и журнал "Країна".