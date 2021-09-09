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четверг, 09 сентября 2021 22:40

Костел Святого Николая передадут католикам - СМИ

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Костел Святого Николая передадут католикам - СМИ
Источники сообщают, что Шмыгаль подписал документ о передаче храма. Фото: ТСН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая римско-католической общине.

Об этом сообщили осведомленные источники LB.ua.

Они утверждают, что премьер подписал документ 7 сентября.

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После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за бесплатное возвращение костела католической общине.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября.

Концертный орган сгорел дотла. Одна люстра упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара. Пожар на нем и остановилась.

Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Спасатели отреагировали мгновенно и были на месте пожара уже через шесть минут после вызова. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган

Для восстановления костела могут понадобиться десятки миллионов гривен. Украинские предприниматели за день собрали уже 18 млн грн.

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Дата
09
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