Коронавирус затухает - в каких областях больше всего больных

Коронавирус в Украине сбавил темп. ФОТО: pixabay.com

За сутки 9 мая в Украине подтвердили коронавирус в 2817 человек.

Также зафиксировали 119 смертей, а 1414 больных оказались в больницах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Заболели 159 детей и 31 медик. 9002 украинца побороли болезнь.

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Протестировали 21883 человека.

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За все время пандемии в Украине заболели 2 122 327 человек, умерло - 46512.

Гражданам Украины разрешили въезжать на Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус. Для этого необходимо быть полностью вакцинированным от Covid-19. Об этом говорится на сайте Cyprus Flight Pass. Также въезд по таким правилам позволили гражданам еще 49 стран.