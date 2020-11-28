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суббота, 28 ноября 2020 09:09

Коронавирус за сутки убил в Украине 184 человека. Положительный тест - у 16 294

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Автор: Минздрав Украины
  В Украине зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.
В Украине зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.

На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациента. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получили 16 294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. Из положительного - выздоровели 8 897 пациентов.

Такие данные по состоянию на утро 28 ноября дало Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, среди новых зараженных являются, в частности 689 детей и 631 медработник.

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Касательно географии, то наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской ( 1013) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы - 709 701 человек, 12 903 - умерли от COVID-19, выздоровели - 335 135 человек.

Накануне, 27 ноября, в Украине зафиксировали предыдущий рекорд в 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19; 26 ноября сообщалось о 15 331 новом случае инфицирования; 25 ноября медики зафиксировали 13 882 больных, 24 ноября - 12 287 случаев инфицирования.

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Дата
28
ноября

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