Коронавирус в ВСУ: ситуация ухудшается

В ВСУ обнаружили новые случаи заражения коронавируса. Фото: Reuters

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили десять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Общее количество заболевших составляет 129 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в субботу, 18 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОЗ обновило список областей, не готовых к ослаблению карантина

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 514 человек, 11 из них за последние сутки. Летальных случаев - пять. 298 человек находятся на самоизоляции.