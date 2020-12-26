Коронавирус в Украине: за сутки провели 31 тыс. тестов

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За это время провели 31 482 тестов, из которых методом ПЦР - 24 621, методом ИФА - 6 861.

Среди новых больных 366 детей и 198 медработников, сообщил Утром 26 декабря министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За прошедшие сутки госпитализировали - 2888 ковидних больных. Выздоровели 5145 пациентов, умерли - 121.

Автор: facebook.com/maksym.stepanov.official Максим Степанов сообщил статистику Covid-19 в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

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За все время с начала пандемии в Украине заболели - 1млн 19 тыс. 876 человек, из них 106 486 - в Киеве. Всего выздоровели - 651 917 человек, умерло - 17 702. Проведено ПЦР-тестов - 5 млн 453 тыс. 446.

Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса может быть платной. Получить Covid-вакцину платно смогут те, кто может себе это позволить, глава государства сказал в интервью. В частности, сам президент планирует вакцинироваться за деньги.