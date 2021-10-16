Коронавирус в Украине: за прошлые сутки умерло почти 300 человек

Рассказали, сколько человек заболели коронавирусом 15 октября. Фото: day.kyiv.ua

В Украине за прошлые сутки, 15 октября, обнаружили 12 983 новых случаев covid-19.

Среди новых больных 1105 детей и 204 медработника, 277 человек умерли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

15 октября госпитализировали 2859 человек, выписаны - 5874 человека. Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской области (1321), а также в Харьковской (1293), Львовской (927) и Запорожской (917) областях.

В пятницу, 15 октября, вакцину против covid получили 148 438 человек. Одну дозу получили 79 580 человека, полностью иммунизированы - 68858 человек.

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Всего с начала вакцинации привито 7873769 человек, из них получили одну дозу - 7873767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6433791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировали 4947 человек, выздоровела 4591 человек, летальных случаев - 202.