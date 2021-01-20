Коронавирус в Украине: увеличилось количество смертей

По последние сутки в Украине обнаружили 4383 новых больных коронавируса. Из них детей - 161, медработников - 239.
Всего, по состоянию на утро 20 января, имеем 1172038 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 258 летальных. 212 пациентов умерли за последние сутки. Это на 35 больше, чем днем ранее.
Преодолела болезнь 900749 пациентов, из них по последние сутки - 14 501, докладывает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев записанно в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 606 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 103 случая;
Днепропетровская область - 157 случаев;
Донецкая область - 208 случаев;
Житомирская область - 92 случая;
Закарпатская область - 76 случаев;
Запорожская область - 423 случая;
Ивано-Франковская область - 149 случаев;
Киевская область - 226 случаев;
Кировоградская область - 39 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Львовская область - 195 случаев;
Николаевская область - 114 случаев;
Одесская область - 223 случая;
Полтавская область - 158 случаев;
Ровенская область - 111 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 120 случаев;
Харьковская область - 335 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 165 случаев;
Черкасская область - 200 случаев;
Черновицкая область - 198 случаев;
Черниговская область - 80 случаев.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационном периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном растет статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
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