Коронавирус в Украине: увеличилось количество смертей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По последние сутки в Украине обнаружили 4383 новых больных коронавируса. Из них детей - 161, медработников - 239.

Всего, по состоянию на утро 20 января, имеем 1172038 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 258 летальных. 212 пациентов умерли за последние сутки. Это на 35 больше, чем днем ​​ранее.

Преодолела болезнь 900749 пациентов, из них по последние сутки - 14 501, докладывает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев записанно в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 606 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 103 случая;

Днепропетровская область - 157 случаев;

Донецкая область - 208 случаев;

Житомирская область - 92 случая;

Закарпатская область - 76 случаев;

Запорожская область - 423 случая;

Ивано-Франковская область - 149 случаев;

Киевская область - 226 случаев;

Кировоградская область - 39 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Львовская область - 195 случаев;

Николаевская область - 114 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 158 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 120 случаев;

Харьковская область - 335 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черкасская область - 200 случаев;

Черновицкая область - 198 случаев;

Черниговская область - 80 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационном периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном растет статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.