Коронавирус в Украине не утихает: динамика снова тревожная

В Украине – 38 257 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине диагностировали 38 257 новых случаев коронавируса. Это почти на 4 тыс. больше, чем в позапрошлые сутки. Среди инфицированных – 3308 детей и 1076 медработников.

Умерло 240 больных. Выздоровели 17 063 человека, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 4380047 человек. От осложнений болезни скончались 101 887 пациентов. Вылечились – 3 713 348.

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За прошедшие сутки 72 007 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 21212, вторую дозу – вторую дозу. Дополнительную дозу укололи 688 граждан, бустерную дозу – 19 100.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 499 220 человек, двумя дозами - 14 840 450 человек. Бустерной дозой вакцинировались 493 303 человека. Всего - 30 514 023", - говорится в сообщении.

Более 2 тысяч новых заражений в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 3864;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 1120;

Днепропетровская область – 2111;

Донецкая область – 1881;

Житомирская область – 1557;

Закарпатская область – 978;

Запорожская область – 11431;

Ивано-Франковская область – 750;

Киевская область – 1314;

Кировоградская область – 344;

Луганская область – 774;

Львовская область – 2161;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 3587;

Полтавская область – 1454;

Ровенская область – 2006;

Сумская область – 1597;

Тернопольская область – 1011;

Харьковская область – 2293;

Херсонская область – 1012;

Хмельницкая область – 2093;

Черкасская область – 1120;

Черновицкая область – 929;

Черниговская область – 1141.

8 февраля комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение установить на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей красный уровень эпидопасности. Таким образом с 11 февраля красных регионов в Украине будет уже пять. В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.