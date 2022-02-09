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среда, 09 февраля 2022 08:16

Коронавирус в Украине не утихает: динамика снова тревожная

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Коронавирус в Украине не утихает: динамика снова тревожная
В Украине – 38 257 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Украине диагностировали 38 257 новых случаев коронавируса. Это почти на 4 тыс. больше, чем в позапрошлые сутки. Среди инфицированных – 3308 детей и 1076 медработников.

Умерло 240 больных. Выздоровели 17 063 человека, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 4380047 человек. От осложнений болезни скончались 101 887 пациентов. Вылечились – 3 713 348.

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За прошедшие сутки 72 007 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 21212, вторую дозу – вторую дозу. Дополнительную дозу укололи 688 граждан, бустерную дозу – 19 100.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 499 220 человек, двумя дозами - 14 840 450 человек. Бустерной дозой вакцинировались 493 303 человека. Всего - 30 514 023", - говорится в сообщении.

Более 2 тысяч новых заражений в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 3864;
Винницкая область – 100;
Волынская область – 1120;
Днепропетровская область – 2111;
Донецкая область – 1881;
Житомирская область – 1557;
Закарпатская область – 978;
Запорожская область – 11431;
Ивано-Франковская область – 750;
Киевская область – 1314;
Кировоградская область – 344;
Луганская область – 774;
Львовская область – 2161;
Николаевская область – 819;
Одесская область – 3587;
Полтавская область – 1454;
Ровенская область – 2006;
Сумская область – 1597;
Тернопольская область – 1011;
Харьковская область – 2293;
Херсонская область – 1012;
Хмельницкая область – 2093;
Черкасская область – 1120;
Черновицкая область – 929;
Черниговская область – 1141.

8 февраля комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение установить на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей красный уровень эпидопасности. Таким образом с 11 февраля красных регионов в Украине будет уже пять.

В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.

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Дата
09
февраля

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