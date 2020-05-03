Коронавирус: в Украине ликвидировали 12 тыс. кафе и баров

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 45
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 792
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1278
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 945
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1692
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4797
Фото
Все фото
10
7
5
6
8
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Показали учения украинских военных летчиков
Показали учения украинских военных летчиков
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Видео
Все видео
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 873
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3375
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2412
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 225
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
воскресенье, 03 мая 2020 20:23

Коронавирус: в Украине ликвидировали 12 тыс. кафе и баров

  Комментировать
Коронавирус: в Украине ликвидировали 12 тыс. кафе и баров
40% заведений общественного питания ликвидированы в связи с коронавирусом. Фото: dpss-ks.gov.ua

С начала пандемии коронавируса, 12 из 30 тис. предприятий в сфере общественного питания были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Это составляет примерно 40% от их общего количества. Об этом сообщил народный депутат Никита Потураев, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно данным по HoReCa (отели, рестораны, кафе / кейтеринг - ЭП) в карантин у нас было 30 тис. заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе / бара к большому ресторану.12 тыс из этих 30 - ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - отметил Потураев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реальные доходы украинцев снизятся из-за коронавируса - НБУ

Нардеп допускает, что данная ситуация может быть связана с обвалившейся первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательная база для запуска процедуры форс-мажора.

"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - заявил депутат.

По его словам, только часть ликвидированных предприятий сможет вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 000 ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема".

Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, она обязана компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес. Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей - об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус: в Украине ликвидировали 12 тыс. кафе и баров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Поезд упал на пассажиров

Трехлетний ребенок исчез из гостиничного номера на курорте

День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира

В Украине ввели новый орден

Конный трамвай обслуживали посменно 75 животных

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 31095
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 19350
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 17838
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 14031
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 11574
Общество
Тищенко: "Велюр" готов заплатить штраф
Тищенко: "Велюр" готов заплатить штраф Просмотров: 81
Правоохранители задержали псевдоминера из России
Правоохранители задержали псевдоминера из России Просмотров: 162
Провели реформы и увеличили произвол налоговой: эксперт оценил год работы новой власти
Провели реформы и увеличили произвол налоговой: эксперт оценил год работы новой власти
 Просмотров: 171
На Донбассе трое военных получили ранения
На Донбассе трое военных получили ранения Просмотров: 54
Гороскоп на 4-10 мая: какие изменения готовит эта неделя
Гороскоп на 4-10 мая: какие изменения готовит эта неделя
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью
Голосов: 51051
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua