Коронавирус: в Украине ликвидировали 12 тыс. кафе и баров

40% заведений общественного питания ликвидированы в связи с коронавирусом. Фото: dpss-ks.gov.ua

С начала пандемии коронавируса, 12 из 30 тис. предприятий в сфере общественного питания были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Это составляет примерно 40% от их общего количества. Об этом сообщил народный депутат Никита Потураев, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно данным по HoReCa (отели, рестораны, кафе / кейтеринг - ЭП) в карантин у нас было 30 тис. заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе / бара к большому ресторану.12 тыс из этих 30 - ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - отметил Потураев.

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Нардеп допускает, что данная ситуация может быть связана с обвалившейся первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательная база для запуска процедуры форс-мажора.

"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - заявил депутат.

По его словам, только часть ликвидированных предприятий сможет вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 000 ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема".

Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, она обязана компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес. Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей - об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.