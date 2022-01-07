Коронавирус в Украине: количество заболеваний выросло

За последние сутки больше людей заболело коронавирусом. Фото: Pexels

За прошедшие сутки, 6 января, в Украине зафиксировали 7177 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

В частности, заболели 364 ребенка и 203 медработника.

От Covid-19 6 января скончались 192 человека, госпитализированы 1866 человек.

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Больше всего больных обнаружили в Киеве (904 случая), Харьковской (652) и Львовской (494) областях.

В среду, 5 января, в стране зафиксировано 6632 новых случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 187 человек, госпитализировали 2028 человек. Больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях.