Коронавирус в Украине: какие области "лидируют" по количеству заражений

За последние сутки в Украине обнаружили 2 394 новых больных коронавирусом. Из них детей - 117, медработников - 213.
Всего, по состоянию на утро 2 февраля, имеем 1 223 879 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 924 летальных. 156 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 035 372 пациента, из них за последние сутки - 11 457, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 285 случаев;
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 55 случаев;
Житомирская область - 14 случаев;
Закарпатская область - 91 случай;
Запорожская область - 217 случаев;
Ивано-Франковская область - 278 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 38 случаев;
Львовская область - 114 случаев;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 131 случай;
Полтавская область - 98 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 20 случаев;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 158 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 13 случаев;
Черкасская область - 157 случаев;
Черновицкая область - 159 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
В Украине с 8 по 24 января действовал жесткий карантин. Вместо него вступили в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.
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