Коронавирус в Украине: как изменились цифры за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3306 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 169 детей и 77 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 196 673 украинца. Умерли 50 232 пациента, из них 156 - за последние сутки. Выздоровели 2 020 216 пациентов, за последние сутки - 13 298, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 384/711

Винницкая область - 63/381

Волынская область - 104/127

Днепропетровская область - 280/388

Донецкая область - 228/454

Житомирская область - 74/19

Закарпатская область - 38/138

Запорожская область - 195/442

Ивано-Франковская область - 51/249

Киевская область - 221/439

Кировоградская область - 47/63

Луганская область - 46/221

Львовская область - 251/280

Николаевская область - 154/935

Одесская область - 114/484

Полтавская область - 78/380

Ровенская область - 177/128

Сумская область - 98/1

Тернопольская область - 77/68

Харьковская область - 191/499

Херсонская область - 69/59

Хмельницкая область - 106/121

Черкасская область - 135/118

Черновицкая область - 68/49

Черниговская область - 57/129

В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Партия насчитывает 500 тыс. доз препарата. CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.