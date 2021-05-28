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пятница, 28 мая 2021 08:30

Коронавирус в Украине: как изменились цифры за последние сутки

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Коронавирус в Украине: как изменились цифры за последние сутки
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3306 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 169 детей и 77 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 196 673 украинца. Умерли 50 232 пациента, из них 156 - за последние сутки. Выздоровели 2 020 216 пациентов, за последние сутки - 13 298, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 384/711
Винницкая область - 63/381
Волынская область - 104/127
Днепропетровская область - 280/388
Донецкая область - 228/454
Житомирская область - 74/19
Закарпатская область - 38/138
Запорожская область - 195/442
Ивано-Франковская область - 51/249
Киевская область - 221/439
Кировоградская область - 47/63
Луганская область - 46/221
Львовская область - 251/280
Николаевская область - 154/935
Одесская область - 114/484
Полтавская область - 78/380
Ровенская область - 177/128
Сумская область - 98/1
Тернопольская область - 77/68
Харьковская область - 191/499
Херсонская область - 69/59
Хмельницкая область - 106/121
Черкасская область - 135/118
Черновицкая область - 68/49
Черниговская область - 57/129

В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Партия насчитывает 500 тыс. доз препарата. CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

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