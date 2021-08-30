Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 749 новых больных коронавирусом. Из них детей – 55, медработников – 6.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 284 940 человек. Умерли 53 738 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 206 683 человека, за последние сутки – 291, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 18 658 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 9 617, ИФА – 1 650. Также сделали 7 391 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 148 случаев;

Винницкая область - 32 случая;

Волынская область - 15 случаев;

Днепропетровская область - 72 случая;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 43 случая;

Запорожская область - 35 случаев;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 26 случаев;

Кировоградская область - 14 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 36 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 49 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 4 случая;

Сумская область - 13 случаев;

Тернопольская область - 48 случаев;

Харьковская область - 38 случаев;

Херсонская область-18 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 1 случай;

Черновицкая область - 74 случая;

Черниговская область - 10 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии

29 августа в Украину завезли вакцину Pfizer-BioNTech из Соединенных Штатов Америки. Партию с более чем 188 тыс. доз помог доставить Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Вакцину используют для привития украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.