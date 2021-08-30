Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине выявили 749 новых больных коронавирусом. Из них детей – 55, медработников – 6.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 284 940 человек. Умерли 53 738 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 206 683 человека, за последние сутки – 291, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 18 658 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 9 617, ИФА – 1 650. Также сделали 7 391 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,9 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 148 случаев;
Винницкая область - 32 случая;
Волынская область - 15 случаев;
Днепропетровская область - 72 случая;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 43 случая;
Запорожская область - 35 случаев;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 26 случаев;
Кировоградская область - 14 случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 36 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 4 случая;
Сумская область - 13 случаев;
Тернопольская область - 48 случаев;
Харьковская область - 38 случаев;
Херсонская область-18 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 74 случая;
Черниговская область - 10 случаев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии
29 августа в Украину завезли вакцину Pfizer-BioNTech из Соединенных Штатов Америки. Партию с более чем 188 тыс. доз помог доставить Детский фонд ООН - ЮНИСЕФ. Вакцину используют для привития украинцев в центрах массовой вакцинации и иммунизации организованных коллективов.
Комментарии