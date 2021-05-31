Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине выявили 1022 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 58 детей и 11 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69) и Харьковской (68), областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 202 494 украинца. Умерли 50 536 пациентов, из них 64 – за последние сутки. Выздоровели 2 041 082 пациента, за последние сутки – 4934, сообщает Минздрав. Ни одной прививки не сделали вчера в Ровенской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях.
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Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Киев – 63/2073;
Винницкая область – 23/15;
Волынская область – 40/157;
Днепропетровская область – 134/19;
Донецкая область – 42/0;
Житомирская область – 42/18;
Закарпатская область – 4/27;
Запорожская область – 69/56;
Ивано-Франковская область – 23/33;
Киевская область – 58/10;
Кировоградская область – 3/31;
Луганская область – 13/0;
Львовская область – 46/796;
Николаевская область – 107/218;
Одесская область – 17/550;
Полтавская область – 16/613;
Ровенская область – 51/0;
Сумская область – 43/214;
Тернопольская область – 32/67;
Харьковская область – 68/773;
Херсонская область – 28/25;
Хмельницкая область – 6/88;
Черкасская область – 59/0;
Черновицкая область – 24/13;
Черниговская область – 11/32.
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) позволило прививки против Covid-19 вакциной Comirnaty (BioNTech/Pfizer) для подростков от 12 до 15 лет. Таким образом вакцина стала первой, которая может применяться для лиц младше 18 лет.
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