Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1022 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 58 детей и 11 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69) и Харьковской (68), областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 202 494 украинца. Умерли 50 536 пациентов, из них 64 – за последние сутки. Выздоровели 2 041 082 пациента, за последние сутки – 4934, сообщает Минздрав. Ни одной прививки не сделали вчера в Ровенской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев – 63/2073;

Винницкая область – 23/15;

Волынская область – 40/157;

Днепропетровская область – 134/19;

Донецкая область – 42/0;

Житомирская область – 42/18;

Закарпатская область – 4/27;

Запорожская область – 69/56;

Ивано-Франковская область – 23/33;

Киевская область – 58/10;

Кировоградская область – 3/31;

Луганская область – 13/0;

Львовская область – 46/796;

Николаевская область – 107/218;

Одесская область – 17/550;

Полтавская область – 16/613;

Ровенская область – 51/0;

Сумская область – 43/214;

Тернопольская область – 32/67;

Харьковская область – 68/773;

Херсонская область – 28/25;

Хмельницкая область – 6/88;

Черкасская область – 59/0;

Черновицкая область – 24/13;

Черниговская область – 11/32.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) позволило прививки против Covid-19 вакциной Comirnaty (BioNTech/Pfizer) для подростков от 12 до 15 лет. Таким образом вакцина стала первой, которая может применяться для лиц младше 18 лет.