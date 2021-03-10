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среда, 10 марта 2021 08:35

Коронавирус в Украине: имеем более 6 тыс. новых больных и 219 смертей

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Коронавирус в Украине: имеем более 6 тыс. новых больных и 219 смертей
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,4 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6377 новых больных коронавирусом. Из них детей - 309, медработников - 263. В больницу попали 1904.

Киев вернулся на 1-ю позицию по количеству заражений в сутки. Здесь насчитали 644 новых больных. Далее идут Одесская (586), Винницкая (575), Черновицкая (533) и Львовская (523) области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 416 438 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 10 марта сообщает Минздрав.

Умерли 27 423 пациентов, из них 219 за последние сутки. Выздоровели - 1 204 916, за последние сутки 5687.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 644 случая;
Винницкая область - 575 случаев;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 226 случаев;
Донецкая область - 118 случаев;
Житомирская область - 141 случай;
Закарпатская область - 399 случаев;
Запорожская область - 218 случаев;
Ивано-Франковская область - 502 случая;
Киевская область - 320 случаев;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 523 случая;
Николаевская область - 229 случаев;
Одесская область - 586 случаев;
Полтавская область - 153 случая;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 50 случаев;
Тернопольская область - 148 случаев;
Харьковская область - 270 случаев;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 151 случай;
Черновицкая область - 533 случая;
Черниговская область - 30 случаев.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.

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