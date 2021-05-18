Коронавирус в Украине: где больше всего больных за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4095 новых больных коронавирусом. Из них детей - 235, медработников - 162.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425) областях, Киеве (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 160 095 украинцев. Умерли 48 469 пациентов, из них 285 - за последние сутки. Выздоровели 1 882 344 пациента, за последние сутки - 17 751.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;

Волынская область - 135 случаев / 481 прививка;

Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область - 30 случаев / 571 прививка;

Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;

Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививка;

Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область - 118 случаев / 1091 прививка;

Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.

Летом коронавирус в Украине пойдет на спад. Новая вспышка заболеваемости ожидается осенью. Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков. Но если завезут новый индийский штамм - возможен еще определенный подъем летом.