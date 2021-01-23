Коронавирус в Украине: актуальная статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 4928 новых больных коронавирус.
Всего, по состоянию на утро 23 января имеем 1187897 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 778 летальных. 116 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 942107 пациентов, из них за последние сутки - 13 138, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 536, Львовской - 351, Днепропетровской - 342, Запорожской - 339, Харьковской - 325 и Киевской - 258 - областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 536 случаев;
Винницкая область - 178 случаев;
Волынская область - 119 случаев;
Днепропетровская область - 342 случая;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 141 случай;
Закарпатская область - 160 случаев;
Запорожская область - 339 случаев;
Ивано-Франковская область - 248 случаев;
Киевская область - 258 случаев;
Кировоградская область - 50 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Львовская область - 351 случай;
Николаевская область - 215 случаев;
Одесская область - 222 случая;
Полтавская область - 199 случаев;
Ровенская область - 207 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 133 случая;
Харьковская область - 325 случаев;
Херсонская область - 97 случаев;
Хмельницкая область - 105 случаев;
Черкасская область - 161 случай;
Черновицкая область - 163 случая;
Черниговская область - 55 случаев.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
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