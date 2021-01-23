Коронавирус в Украине: актуальная статистика

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1100000. Пациентов. фото: pexels.com

За последние сутки в Украине обнаружили 4928 новых больных коронавирус.

Всего, по состоянию на утро 23 января имеем 1187897 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 778 летальных. 116 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 942107 пациентов, из них за последние сутки - 13 138, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 536, Львовской - 351, Днепропетровской - 342, Запорожской - 339, Харьковской - 325 и Киевской - 258 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 536 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 119 случаев;

Днепропетровская область - 342 случая;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 141 случай;

Закарпатская область - 160 случаев;

Запорожская область - 339 случаев;

Ивано-Франковская область - 248 случаев;

Киевская область - 258 случаев;

Кировоградская область - 50 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 215 случаев;

Одесская область - 222 случая;

Полтавская область - 199 случаев;

Ровенская область - 207 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 133 случая;

Харьковская область - 325 случаев;

Херсонская область - 97 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 161 случай;

Черновицкая область - 163 случая;

Черниговская область - 55 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.