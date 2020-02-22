Коронавирус: США обвиняют Россию в распространении паники

Россию обвинили в распространении паники по поводу коронавируса. Фото: JKL

В Госдепартаменте США заявили, что Россия с помощью соцсетей распространяет панику по поводу нового коронавируса.

Как отмечается, кампания по дезинформации "продвигает необоснованные теории заговора о том, что Соединенные Штаты стоят за вспышкой COVID-19", пытаясь таким образом нанести вред глобальном имиджу США. Об этом сообщает AFP.

Представители Госдепартамента, которым поручено бороться с российской дезинформацией отметили, что Россия использует тысячи учетных записей в Twitter, Facebook и Instagram для продвижения ложных тезисов.

"Намерение России заключается в том, чтобы сеять раздор и подрывать инстиции и союзы США изнутри, в том числе с помощью скрытых навязчивых кампаний по вредному влиянию", - заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер .

По его мнению, распространяя дезинформацию о коронавирусе, россияне "снова пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекая от глобальных ответных мер в области здравоохранения".

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Заявления, которые появлялись в сети в последние недели, включают в себя утверждение о том, что вирус - это попытка США "вести экономическую войну с Китаем", биологическое оружие, произведенное ЦРУ, или часть усилий, предпринимаемых Западом, "чтобы подтолкнуть анти-китайские лозунги ", отмечает издание. Многие американцы, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, как указано, также были ложно обвинены в причастности к созданию вируса.

Кампания по дезинформации была обнаружена американскими наблюдателями в середине января после того, как китайские чиновники объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане.

Несколько тысяч онлайн-аккаунтов - ранее идентифицированных как таковые, что транслируют при поддержке России сообщения о таких важных событиях, как война в Сирии, протесты "желтых жилетов" во Франции и массовые демонстрации в Чили - публикуют "почти идентичны" сообщение о новом коронавирусе, говорится в отчете, подготовленном для Центра глобального взаимодействия Государственного департамента.

Аккаунты - управляемые людьми, а не ботами - публикуют в одно и то же время на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках и могут быть связаны с российскими прокси-серверами или передавать похожие сообщения в поддерживаемые Россией каналы, такие как RT и Sputnik, считают американские аналитики.

В Новых Санжарах, где прошли протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, была спецоперация Кремля. Об этом заявил военно-политический эксперт Александр Коваленко.