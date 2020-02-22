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суббота, 22 февраля 2020 14:42

Коронавирус: рассказали о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

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Коронавирус: рассказали о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
Симптомов коронавируса в украинцев нет. Фото: 24.tv

В эвакуированных из Китая украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах, нет симптомов коронавируса.

Украинцев будут проверять каждые три дня, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль во время брифинга.

"Результаты восходящего медицинского обследования положительные. Ни в одного человека, который находится в обсервации, не обнаружено признаков заболевания", - сказал он.

Коваль добавил, что в течении дня в эвакуированных возьмут образцы крови для анализа с помощью тест-системы в киевской лаборатории. В украинцев будут брать анализы на коронавирус каждые три дня.

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"Все люди чувствуют себя хорошо, и пассажиры самолета и члены экипажа", - подчеркнул замминистра.

С момента появления нового коровавирусу в Украину из Китая вернулись 7 тыс. человек. Все они находятся под контролем и все здоровые, сказал глава МВД Арсен Аваков.

В поселке Новые Санжары Полтавской произошли столкновения из-за заселения в тамошний медицинский центр Национальной гвардии эвакуированных из Китая украинцев. Местные сначала перекрыли все въезды в райцентр. Затем агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями.

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