Коронавирус пошел вверх. За сутки заболели более 8 тыс. украинцев

За последние сутки в Украине обнаружили 8147 новых больных коронавирусом. Это на 2297 больше, чем днем ранее. Из них детей - 483, медработников - 301.
Лидирует по количеству заражений снова Ивано-Франковщина. Здесь за сутки насчитали 711 новых больных. Столько же обнаружили и на Житомирщине. Далее следуют Закарпатье - 654, Киев - 652, Винницкая область - 639.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 325 841 украинец. Такие данные по состоянию на утро 25 февраля сообщает Минздрав.
Умерли 25 596 пациентов, из них 135 за последние сутки. Выздоровели - 1 159 311, за последние сутки 3889.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 652 случая;
Винницкая область - 639 случаев;
Волынская область - 193 случая;
Днепропетровская область - 316 случаев;
Донецкая область - 218 случаев;
Житомирская область - 711 случаев;
Закарпатская область - 654 случая;
Запорожская область - 132 случая;
Ивано-Франковская область - 711 случаев;
Киевская область - 318 случаев;
Кировоградская область - 63 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 432 случая;
Николаевская область - 194 случая;
Одесская область - 268 случаев;
Полтавская область - 210 случаев;
Ровенская область - 187 случаев;
Сумская область - 219 случаев;
Тернопольская область - 332 случая;
Харьковская область - 432 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 285 случаев;
Черкасская область - 160 случаев;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 161 случай.
Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступило в силу вчера, 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
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