Коронавирус пошел вверх. За сутки заболели более 8 тыс. украинцев

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8147 новых больных коронавирусом. Это на 2297 больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 483, медработников - 301.

Лидирует по количеству заражений снова Ивано-Франковщина. Здесь за сутки насчитали 711 новых больных. Столько же обнаружили и на Житомирщине. Далее следуют Закарпатье - 654, Киев - 652, Винницкая область - 639.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 325 841 украинец. Такие данные по состоянию на утро 25 февраля сообщает Минздрав.

Умерли 25 596 пациентов, из них 135 за последние сутки. Выздоровели - 1 159 311, за последние сутки 3889.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 652 случая;

Винницкая область - 639 случаев;

Волынская область - 193 случая;

Днепропетровская область - 316 случаев;

Донецкая область - 218 случаев;

Житомирская область - 711 случаев;

Закарпатская область - 654 случая;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 711 случаев;

Киевская область - 318 случаев;

Кировоградская область - 63 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 432 случая;

Николаевская область - 194 случая;

Одесская область - 268 случаев;

Полтавская область - 210 случаев;

Ровенская область - 187 случаев;

Сумская область - 219 случаев;

Тернопольская область - 332 случая;

Харьковская область - 432 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 285 случаев;

Черкасская область - 160 случаев;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 161 случай.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступило в силу вчера, 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.