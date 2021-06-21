Коронавирус пошел на спад: в каких областях меньше всего больных

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 323 новых больных коронавирусом, из них - 15 детей.
Умерли 16 пациентов, выздоровели - 677. Такие данные по состоянию на утро 21 июня сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 229 986 украинцев. Выздоровели 2 152 140, умерло - 52 032.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях. Меньше всего - в Черниговской области - 1 случай. По 4 на Полтавщине и Харьковщине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 95 случаев;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 22 случая;
Житомирская область - 9 случаев;
Запорожская область - 22 случая;
Киевская область - 14 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 23 случая;
Николаевская область - 26 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 4 случая;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 14 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 4 случая;
Херсонская область - 7 случаев;
Хмельницкая область -5 случаев;
Черкасская область - 7 случаев;
Черновицкая область - 15 случаев;
Черниговская область - 1 случай.
Министерство здравоохранения начало подготовку к новой вспышке эпидемии коронавируса и планирует обеспечить больницы централизованным кислородом.
Комментарии