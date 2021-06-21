Коронавирус пошел на спад: в каких областях меньше всего больных

С начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили более 2,2 млн украинцев. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 323 новых больных коронавирусом, из них - 15 детей.

Умерли 16 пациентов, выздоровели - 677. Такие данные по состоянию на утро 21 июня сообщает Минздрав.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 229 986 украинцев. Выздоровели 2 152 140, умерло - 52 032.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях. Меньше всего - в Черниговской области - 1 случай. По 4 на Полтавщине и Харьковщине.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 95 случаев;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 22 случая;

Житомирская область - 9 случаев;

Запорожская область - 22 случая;

Киевская область - 14 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 5 случаев;

Львовская область - 23 случая;

Николаевская область - 26 случаев;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 4 случая;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 14 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 4 случая;

Херсонская область - 7 случаев;

Хмельницкая область -5 случаев;

Черкасская область - 7 случаев;

Черновицкая область - 15 случаев;

Черниговская область - 1 случай.

Министерство здравоохранения начало подготовку к новой вспышке эпидемии коронавируса и планирует обеспечить больницы централизованным кислородом.