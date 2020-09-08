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вторник, 08 сентября 2020 21:46

Коронавирус обнаружили в Высшем совете правосудия

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Коронавирус обнаружили в Высшем совете правосудия
У работника обнаружили коронавирус. Фото: hcj.gov.ua

У работника Высшего совета правосудия диагностировали заболевания Covid-19.

Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции, сообщается на сайте ВРУ.

Его состояние не требует госпитализации. Установили круг лиц, с которыми мог контактировать больной. Им сделали тесты.

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Высший совет правосудия принимает дополнительные меры. Сотрудникам рекомендуют при наличии малейших симптомов идти в самоизоляцию.

По результатам исследования ученых из Великобритании, обучение в школе во время карантина не несет дополнительной угрозы заболевания коронавирусом. У большинства детей есть риск заболеть именно вне школы.

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