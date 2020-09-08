Коронавирус обнаружили в Высшем совете правосудия

У работника Высшего совета правосудия диагностировали заболевания Covid-19.
Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции, сообщается на сайте ВРУ.
Его состояние не требует госпитализации. Установили круг лиц, с которыми мог контактировать больной. Им сделали тесты.
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Высший совет правосудия принимает дополнительные меры. Сотрудникам рекомендуют при наличии малейших симптомов идти в самоизоляцию.
По результатам исследования ученых из Великобритании, обучение в школе во время карантина не несет дополнительной угрозы заболевания коронавирусом. У большинства детей есть риск заболеть именно вне школы.
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