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Коронавирус мог появиться еще 8 лет назад - ученые

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Коронавирус мог появиться еще 8 лет назад - ученые
Ученые исследовали возможное происхождение коронавируса. Фото: Reuters

Коронавирус Covid-19 мог возникнуть в китайской шахте в 2012 году, а не в Ухане.

Шесть горняков заболели вирусом, похожим на пневмонию, на шахте Модзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая восемь лет назад, говорится в диссертации врача Ли Сюй, лечившего шахтеров, сообщает The Sun.

Шахтеры потратили две недели на удаление фекалий летучих мышей, в результате чего трое из них умерли от вируса. Среди симптомов пациентов врач называл высокую температуру, сухой кашель, боли в конечностях и, в некоторых случаях, головные боли.

Ученые сказали, что доказательства, наведенные в диссертации, заставили их "пересмотреть все", что, по их мнению, они знали о пандемии. Они пришли к мнению, что вирус, убивший более 760 000 человек по всему миру, развился внутри шахтеров и был адаптирован для людей.

Врач Ли Сюй взял образцы тканей инфицированных шахтеров в лабораторию Ухани, откуда, по мнению многих, произошла утечка вируса.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

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