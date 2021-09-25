Коронавирус "косит" детей: свежая статистика

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 2,3 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

8267 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 сентября. В частности, заболели 715 детей и 157 медработников.

Умерли за сутки 133 пациента, выздоровели - 2821, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 446 случаев;

Винницкая область - 133 случая;

Волынская область - 216 случаев;

Днепропетровская область - 751 случай;

Донецкая область - 503 случая;

Житомирская область - 283 случая;

Закарпатская область - 105 случаев;

Запорожская область - 556 случаев;

Ивано-Франковская область - 220 случаев;

Киевская область - 290 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 302 случая;

Львовская область - 677 случаев;

Николаевская область - 181 случай;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 198 случаев;

Ровенская область - 268 случаев;

Сумская область - 201 случай;

Тернопольская область - 219 случаев;

Харьковская область - 929 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 276 случаев;

Черкасская область - 251 случай;

Черновицкая область - 411 случаев;

Черниговская область - 146 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 387 750 человек, выздоровели - 2 243 209 человек, умерли - 55 557 человек.

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут перейти в красную зону. Это может произойти в течение двух-трех недель. По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня.