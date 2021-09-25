Коронавирус "косит" детей: свежая статистика

8267 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 сентября. В частности, заболели 715 детей и 157 медработников.
Умерли за сутки 133 пациента, выздоровели - 2821, сообщает Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 446 случаев;
Винницкая область - 133 случая;
Волынская область - 216 случаев;
Днепропетровская область - 751 случай;
Донецкая область - 503 случая;
Житомирская область - 283 случая;
Закарпатская область - 105 случаев;
Запорожская область - 556 случаев;
Ивано-Франковская область - 220 случаев;
Киевская область - 290 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Луганская область - 302 случая;
Львовская область - 677 случаев;
Николаевская область - 181 случай;
Одесская область - 485 случаев;
Полтавская область - 198 случаев;
Ровенская область - 268 случаев;
Сумская область - 201 случай;
Тернопольская область - 219 случаев;
Харьковская область - 929 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 276 случаев;
Черкасская область - 251 случай;
Черновицкая область - 411 случаев;
Черниговская область - 146 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 387 750 человек, выздоровели - 2 243 209 человек, умерли - 55 557 человек.
Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут перейти в красную зону.
Это может произойти в течение двух-трех недель.
По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки оранжевого уровня.
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