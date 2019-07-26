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пятница, 26 июля 2019 02:53

Королевскую обсыпали мукой

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Королевскую обсыпали мукой
Королевскую в Славянске посыпали мукой.

В Славянске Донецкой области народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Наталью Королевскую осыпали мукой.

Инцидент произошел у здания Донецкого окружного административного суда, где ОПЗЖ оспаривает результаты выборов на 52-м избирательном округе в Торецке Донецкой области.

Там победил кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко, получив 28,96%. Кандидата от ОПЗЖ Олега Погодина поддержали 26% избирателей.

Королевская готовилась к включению в эфире, когда к ней подбежал мужчина и осыпал мукой. Охранник депутата успел отвернуть ее от атаки и весь "удар" принял на себя, но Королевской тоже досталось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео, как Королевскую облили зеленкой

Напомним, в июне 2017 депутата от тогда еще "Оппозиционного блока" Наталью Королевскую во время ее визита в Одессу облили зеленкой. Врачи диагностировали у нее ожог глаз и частичную потерю зрения.

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