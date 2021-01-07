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четверг, 07 января 2021 14:58

Корбан впервые прокомментировал смерть сына

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Корбан впервые прокомментировал смерть сына
Сын Геннадия Корбана погиб 5 января. Фото: Telegram

Известный украинский бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые прокомментировал смерть сына.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Самое большое испытание в жизни - нелепость зла происходящего. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый чувствует это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, сделать пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", - отметил Корбан.

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Он также поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всем за слова поддержки. За попытку разделить бремя потери. За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался. Ради детей. Ради будущего", - написал Корбан.

Сын известного бизнесмена и политика Геннадия Корбана - 16-летний Лев Корбан - погиб 5 января. Тела школьника и его одноклассницы нашли на дне реки.

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