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четверг, 26 июля 2018 12:56

Копы разбили каждую шестую машину в авариях

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Копы разбили каждую шестую машину в авариях
На ремонт полицейских автомобиль потратили 2,5 млн гривен. Фото mvs.gov.ua

В течение 2016-2017 годов был поврежден 951 автомобиль патрульной полиции, на их ремонт из бюджета потратили 2,6 млн грн.

"Согласно отчету Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений, заведений и учреждений Национальной полиции, в автопарке патрульной полиции 1876 автомобилей, большинство которых получено в 2015-2016 годах. Из них 1196 автомобилей модели Toyota Prius. На время аудита каждая пятая машина не эксплуатировалась. В том числе каждая шестая патрульная машина (313 штук) не работала из-за повреждения, полученных вследствие ДТП. Еще 79 машин не эксплуатировались из-за технической неисправности", - сообщают "Наши деньги".

В управлении патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируется 47, в том числе 43 патрульных автомобиля. В столичном управлении из 300 автомобилей в нерабочем состоянии 105. При этом 95 машин повреждены в ДТП.

Некоторые автомобили в течение 2016-2017 попадали в аварии несколько раз. Столичные патрульные попадали в ДТП на отдельных автомобилях 6-8 раз. На ремонт машин правоохранителей в 2016-2017 годах Департамент патрульной полиции потратил 2 млн 590 тысяч грн.

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На дорогах заработает скоростной контроль. Патрульные начнут использовать радары. Такими когда-то пользовались работники ГАИ. Сначала соблюдение скорости будут проверять вручную. Со следующего понедельника на полицейские автомобили установят тестеры.

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