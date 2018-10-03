Конфликт в Азовском море: в НАТО заявили о поддержке Украины

В НАТО заявили, что поддерживают Украину в конфликте в Азовском море. Фото: Vseua

НАТО поддерживает Украину в конфликте с Россией в Азовском море.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

Столтенберг отметил, что российский Крымский мост и агрессия РФ в Азовском море "является помехой нормальному судоходству". Генеральный секретарь НАТО уверен, что такие действия РФ нацелены на подрыв стабильности в Украине.

"Мы видим, какие препятствия движения судов оказывает российское военное присутствие в Азовском море, в Крыму и строительство ней моста. Все это является помехой нормальному судоходству ... Поскольку мы поддерживаем украинскую стабильность, суверенитет и территориальную целостность, мы стоим с Украиной бок о бок", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Однако, о конкретной помощи НАТО Украине в конфликте в Азовском море генсек ничего не сказал.

Украина создаст полноценную систему безопасности для мониторинга ситуации в акватории Азовского моря. В регионе за осуществлением судоходства следить единая система мониторинга безопасности.